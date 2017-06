Il padre di Gabigol,'lui vuole l'Inter'

MILANO, 7 GIU - "L'intenzione di mio figlio è di rimanere all'Inter e rendere felici i tifosi. Forza Inter sempre! Il Las Palmas? Con tutto il rispetto per il club spagnolo, non abbiamo mai avuto contatti con loro né richieste di prestito. Quindi queste sono solo invenzioni di mercato". Valdemir Barbosa, padre di Gabigol, chiarisce a Premium il futuro del giovane attaccante dell'Inter che, secondo i media spagnoli, è vicino al trasferimento in prestito per una stagione al Las Palmas. "Conosce il suo potenziale - aggiunge il padre - ha sempre affrontato le sfide e questa volta non sarà diverso". Anche Ever Banega, arrivato a parametro zero la scorsa​ estate, è tra i giocatori destinati a lasciare Milano. Il suo agente Marcelo Simonian, però, smentisce le indiscrezioni della stampa argentina che vorrebbero il centrocampista vicino al club messicano Tigres. "Nada de nada. Non c'è niente. Nulla. Banega non va in Messico - dice a Fcinternews - e aggiungo anche che non andrà in Cina. Per ora resta all'Inter".