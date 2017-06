Champions 2019, due in lizza per finale

ROMA, 7 GIU - L'Uefa ha ufficializzato che ci sono due candidature per l'organizzazione della finale di Champions League del 2019. Si tratta di Madrid, con l'Estadio Metropolitano (la nuova 'casa' dell'Atletico Madrid), e di Baku, capitale dell'Azerbaigian che mette a disposizione il proprio Olympic stadium che ospitò i Giochi Europei. Baku si è anche candidata, in alternativa, per la finale dell'Europa League sempre dello stesso anno, dove è in concorrenza con Siviglia (Estadio Ramón Sánchez Pizjuán) e Istanbul (Besiktas Arena) Ben sette, invece, le candidate alla finale di Supercoppa Europea dell'estate 2019: Tirana, Tolosa, Haifa, Astana, Belfast, Danzica e di nuovo Istanbul con la Besiktas Arena. L'Uefa deciderà le sedi della finali delle varie competizioni nel suo Esecutivo del prossimo 21 settembre.