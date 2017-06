Sporting rifiuta 20 mln Roma per A.Ruiz

ROMA, 7 GIU - Lo Sporting Lisbona ha rifiutato 20 milioni di euro da parte della Roma per l'argentino Alan Ruiz. A rivelare la trattativa di mercato è il giornale lusitano 'Correio da Manha' secondo cui l'offerta presentata dal club giallorosso sarebbe stata considerata troppo bassa per il 23enne centrocampista, obiettivo del nuovo ds Monchi. Per discutere di un eventuale trasferimento, spiega il quotidiano portoghese, servirebbero almeno 10 milioni in più. A complicare la trattativa, inoltre, sarebbero anche le intenzioni dello stesso Alan Ruiz che vorrebbe restare ancora un anno allo Sporting allenato da Jorge Jesus.