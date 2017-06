Al via lavori stadio Lampedusa

ROMA, 7 GIU - Il ministro per lo Sport Luca Lotti, il sindaco di Lampedusa e Linosa Giusi Nicolini, il vicepresidente della Lega Nazionale Professionisti B Andrea Corradino, e Gianluigi Pocchi, Trustee di B Solidale Onlus, hanno posato la prima zolla del manto erboso del nuovo campo di calcio di Lampedusa. "The Bridge - Un Ponte per Lampedusa" è un progetto che prevede la realizzazione di uno stadio sull'isola e, contestualmente, il sostegno alle associazioni locali per le attività sportive, sociali, formative, scolastiche e di integrazione per i prossimi cinque anni. Diversi i partner che hanno costruito il progetto: Enel Cuore, Associazione Italiana Calciatori, attraverso AIC Onlus, e Lega Nazionale Professionisti B. L'iniziativa, che potrà contare anche sul supporto dell'Istituto per il Credito Sportivo, ha ricevuto l'apprezzamento e la condivisione dell'intero sistema calcio a partire dalla Federazione dalle Leghe e dalle società sportive.