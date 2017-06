Genoa, striscione tifosi contro Preziosi

GENOVA, 7 GIU - La trattativa per la cessione del Genoa imane in stallo dopo la brusca frenata dell'ex presidente del Cagliari Massimo Cellino e in casa è ripresa la contestazione dei tifosi interrotta nelle ultime giornate di campionato per sostenere la squadra impegnata nella lotta salvezza. Nella notte infatti è stato esposto nella prima periferia della città uno striscione con scritto 'Preziosi Vattene'. Lo striscione non è stato firmato.