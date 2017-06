Accordo tra leghe europee e Uefa

ROMA, 7 GIU - L'Associazione delle Leghe professionistiche di calcio europee (Epfl) ha approvato all'unanimità, nel corso dell'Assemblea Generale tenutasi ieri, un'intesa con l'Uefa per collaborare in futuro su una serie di aspetti fondamentali per lo sviluppo del calcio in Europa. L'accordo di collaborazione permetterà all'Epfl di essere coinvolta nei più importanti processi decisionali, come la struttura, i format e il calendario delle competizioni. "Sono contento di aver raggiunto un nuovo accordo con l'Epfl - le parole del presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin - Fa parte della nostra concezione di buon governo l'idea di coinvolgere i principali portatori di interesse nei processi decisionali". Soddisfatto anche il presidente dell'Epfl, Lars-Christer Olsson: "Sono molto felice - ha detto - l'accordo raggiunto con l'Uefa che ci permetterà di proteggere e accrescere l'equilibrio competitivo nel calcio".