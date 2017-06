Sousa in Cina, ad un passo dallo Jiangsu

MILANO, 7 GIU - Paulo Sousa riparte dallo Jiangsu Suning. Per l'ex tecnico della Fiorentina è pronto un biennale con opzione per la terza stagione. Walter Sabatini, nuovo coordinatore tecnico di Suning, lo ha scelto per risollevare le sorti del club cinese di proprietà del Suning, penultimo in classifica, in grave crisi di risultati con appena otto punti fatti in dodici partite. Nelle scorse settimane, Sabatini ha valutato anche il profilo del ct dell'Italia Gian Piero Ventura, ma il tecnico ha declinato l'offerta perche' vuole andare avanti con il progetto azzurro. Sousa, invece, è partito nelle scorse ore per raggiungere Nanchino.