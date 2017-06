Rodriguez al Milan, "torniamo in alto"

MILANO, 7 GIU - In attesa di firmare il suo contratto con il Milan, Ricardo Rodriguez promette massimo impegno per la causa. "Conosco il Milan da tanto tempo, da bambino guardavo le partite di questa squadra. E' un grande club e vogliamo tornare in alto", ha detto il terzino svizzero proveniente dal Wolfsburg, dopo aver sostenuto la prima parte delle visite mediche, a cui seguiranno i test atletici a Milanello, la firma del contratto e la scelta del numero di maglia. "Il 3 mi piace - ha sorriso Rodriguez, che però non potrà avere il numero, ritirato, che fu di Paolo Maldini -, ma mi piacciono anche il 13 e il 33, devo pensarci su".