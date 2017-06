Inter, Gabigol verso Las Palmas

MILANO, 7 GIU - Dieci presenze, 183 minuti in campo, più di 30 milioni spesi per acquistarlo dal Santos: la storia di Gabigol all'Inter finisce con un prestito al Las Palmas. Il club spagnolo avrebbe trovato l'accordo con la società nerazzurra per avere l'attaccante brasiliano in prestito per una stagione. Il giocatore potrà quindi fare esperienza in Liga trovando lo spazio che all'Inter non ha ottenuto. Resta il fallimento di un'operazione presentata in grande stile: Gabigol doveva essere il nuovo campione dell'Inter, quel talento che molti avevano paragonato addirittura a Ronaldo. Invece ha passato quasi l'intera stagione in panchina. I tifosi lo hanno spesso invocato in campo, Stefano Vecchi gli ha concesso una chance, solo pochi minuti, come Pioli. Il brasiliano non ha nascosto il suo malessere, arrivando addirittura a lasciare la panchina durante la partita contro la Lazio all'Olimpico. Un comportamento punito con la multa e l'esclusione dall'ultima gara di campionato contro l'Udinese.