Sarti,feretro a stadio per giro di campo

FIRENZE, 7 GIU - La Fiorentina e Firenze hanno voluto rendere omaggio a Giuliano Sarti anche con un suggestivo giro di campo del feretro, all'interno dello stadio Franchi. Quello in cui il grande portiere, scomparso ieri all'eta di 83 anni, ha ottenuto tante soddisfazioni durante la carriera, vincendo anche il primo storico scudetto del club viola. Tutto questo, prima dei funerali che si terranno alle 15.30 nella basilica di San Miniato a Monte. In mattinata sono stati in tanti a dare l'ultimo saluto a Sarti, la cui salma era esposta nella sede del Centro di coordinamento viola club. Fra questi anche il neo allenatore della Fiorentina Stefano Pioli insieme ad Antognoni e al dg Corvino.