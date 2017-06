Pioli,chi resta in Fiorentina sia felice

FIRENZE, 7 GIU - "Se parlerò con Bernardeschi? Da oggi chiamerò tutti i giocatori della Fiorentina, ma io non devo convincere nessuno: chi vuole restare deve essere felice di farlo, deve dare tutto per questa maglia. Chi accetta questo sarà il benvenuto". Lo ha detto Stefano Pioli, da oggi ufficialmente nuovo allenatore della squadra viola, parlando della delicata situazione che riguarda il numero 10. "Chi ha dei dubbi dovrà chiarirli - ha proseguito Pioli - in questa rosa ci sono tanti ottimi giocatori e Bernardeschi è sicuramente uno di questi", al riguardo ha aggiunto il dg Corvino: "Stiamo aspettando una risposta alla nostra proposta di rinnovo, una proposta che è andata oltre le nostre possibilità. Ma è giusto così perché il ragazzo è cresciuto qui e vorremmo che continuasse qui il suo percorso. Ci aspettiamo una risposta in tempi non troppo lunghi, il suo agente lo sa, ma siamo fiduciosi perché Bernardeschi ci ha dimostrato sempre grande disponibilità".