Avellino, Novellino resta fino al 2019

(ANSA)- AVELLINO, 7 GIU - L'Us Avellino conferma in panchina Walter Novellino fino al 30 giugno 2019. L'accordo è stato siglato tra il presidente del sodalizio irpino, Walter Taccone, e il tecnico originario di Montemarano (Avellino). La società irpina ha espresso soddisfazione per il prolungamento del rapporto con Novellino, a cui ribadisce stima e fiducia. Nel corso della stagione agonistica appena trascorsa, Novellino è riuscito a raggiungere una sofferta salvezza, consentendo all'Avellino di disputare, come mai accaduto prima, il suo quinto consecutivo campionato in Serie B.