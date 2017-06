Benevento-Carpi, le misure di sicurezza

BENEVENTO, 7 GIU - "Chi non è in possesso del biglietto eviti di andare allo stadio perché non entrerà nessuno, né prima né dopo la partita". E' il monito del prefetto di Benevento, Paola Galeone, rivolto ai tifosi "giallorossi" alla vigilia dell'incontro di calcio allo stadio 'Ciro Vigorito' in occasione della finale di ritorno per la promozione in serie A in programma per domani sera tra il Benevento ed il Carpi.