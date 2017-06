Milan, visite mediche per Rodriguez

MILANO, 07 GIU - Visite mediche in corso per Ricardo Rodriguez, il terzino svizzero in procinto di trasferirsi dal Wolfsburg al Milan. Sbarcato ieri in Italia, stamattina poco prima delle 8 il calciatore si è presentato alla clinica La Madonnina di Milano per iniziare la prima serie di controlli, a cui seguiranno i test atletici a Milanello. Se non ci saranno intoppi, Rodriguez firmerà il contratto con il Milan, diventando il terzo acquisto della nuova proprietà cinese, dopo Mateo Musacchio e Franck Kessie.