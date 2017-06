Zeman "Totti meritava un altro anno"

ROMA, 6 GIU - A Francesco Totti "bisognava lasciar fare quello che gli piace. Se dopo 25 anni se la sentiva di poter aiutare ancora la Roma per un altro anno perchè proibirlo". Così Zdenek Zeman ai microfoni di Sky Sport torna sull'addio alla maglia giallorossa del 'capitano', di cui il tecnico boemo si professa "tifoso e fanatico". "Per me è stato il più grande giocatore che ho allenato, anche se ho avuto campioni del mondo e altri giocatori importanti. Lui ha dato più di tutti alla Roma e se voleva continuare la Roma doveva dargli questa possibilità", ha concluso il tecnico del Pescara, aggiungendo di "stare bene e di avere voglia di fare ancora qualcosa di bello per il calcio".