S.Conceicao lascia Nantes, va al Porto

ROMA, 6 GIU - Sergio Coinceicao lascia il Nantes e va al Porto. L'ufficialità arriva sul sito del club francese che parla di decisione, da parte dell'ex giocatore di Parma, lazio e Inter "irrevocabile" e questo nonostante il tecnico avesse un contratto fino al 2020. "Per preparare al meglio la prossima stagione - si legge nel comunicato - l'FC Nantes non ha avuto altra scelta che accettare questa decisione inaspettata di Sergio Conceicao, nonostante il considerevole danno causato". Il club transalpino fa quindi sapere che l'oramai ex tecnico ha raggiunto un accordo con il Porto.