Roma: De Rossi, spero ci sia continuità

ROMA, 6 GIU - "Tra l'addio a Spalletti e l'arrivo del nuovo allenatore per la Roma mi auguro ci sia continuità": è l'auspicio di Daniele De Rossi, a Nizza con la Nazionale italiana per l'amichevole di domani con l'Uruguay. "Mi auguro che ci sia continuità anche per la società e spero si continui su questi livelli - aggiunge il nuovo capitano giallorosso - Ancora non sappiamo chi sarà il nostro allenatore, ma poi spetterà a noi capire che cosa vorrà dalla squadra". Per quanto riguarda il match di domani, De Rossi ricorda che servirà anche se è un'amichevole di fine stagione. "Dobbiamo fare i punti per il ranking Uefa - spiega - che sono utili per i sorteggi".