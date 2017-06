Fiorentina: sbarcato Vitor Hugo

ROMA, 6 GIU - È sbarcato a Firenze il centrale brasiliano Vitor Hugo, classe '91, acquistato dal Palmeiras per una cifra intorno agli 8 milioni di euro. "Sono molto contento, farò di tutto per fare bene e aiutare la mia nuova squadra", le prime parole da viola del giocatore prima della visite mediche e le firme sul contratto. Resta intanto forte l'interesse della Fiorentina anche per l'esterno Bruno Gaspar del Vitoria Guimares.