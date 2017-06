Calcio a 5: Pescara domani in campo

ROMA, 6 GIU - Il Pescara giocherà domani sera a Bassano del Grappa gara-2 della finale playoff scudetto del campionato di calcio a 5 contro la Luparense. Lo ha ufficializzato all'Ansa il presidente della società biancazzurra Danilo Iannascoli dopo una riunione in Comune con l'assessore allo Sport Giuliano Diodati. Contrariamente a quanto annunciato dopo gara-1, quindi, la società ha deciso di scendere in campo, su richiesta dell'Amministrazione comunale. Ieri erano arrivate le squalifiche per lo stesso Iannascoli (fino al 30 ottobre 2017), per il ds Matteo Iannascoli (fino al 30 giugno 2018), per tre giocatori e per il tecnico Fulvio Colini, oltre alla chiusura del campo di gioco (fino al 31 dicembre 2017) e alla multa di 5mila euro per la società. Motivo delle sanzioni era stata la maxirissa alla fine di gara-1, giovedì scorso al Pala Giovanni Paolo II del capoluogo adriatico. "Andiamo perché il Comune, i tifosi e la città di Pescara ci hanno chiesto di scendere in campo", ha spiegato il presidente Iannascoli.