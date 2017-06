Milan: Storari confermato per un anno

ROMA, 6 GIU - L'ad rossonero Marco Fassone è stato a Casa Milan, palcoscenico scelto dai tifosi della curva Sud per proseguire la campagna contro Mino Raiola, attaccato ieri con un duro comunicato per la gestione del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Oggi gli ultrà hanno esposto davanti alla sede un lungo striscione a sostegno della linea societaria con scritto: "Non si accettano ricatti, avanti così A.C. Milan". In attesa di definire il futuro del giovane portiere, il Milan ha confermato Marco Storari come riserva, prolungandogli il contratto al 30 giugno 2018. "Sono molto felice", ha detto il 40enne Storari, tornato a gennaio dopo le esperienze con Sampdoria, Juventus e Cagliari. Prosegue, intanto, il rinnovamento nei quadri tecnici e societari: lascia il responsabile sanitario del club Rodolfo Tavana e il suo posto dovrebbe essere preso da Gianluca Melegati, già alla guida dello staff medico nella stagione 2010/'11, quella dell'ultimo scudetto. Il nuovo Chief Operations Officer, infine, sarà Alessandro Sorbone.