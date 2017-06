Russia:Carrera rinnova con Spartak Mosca

MOSCA, 6 GIU - Lo scudetto appena vinto in Russia vale per l'allenatore Massimo Carrera il prolungamento del contratto fino al 2019. L'ex vice di Antonio Conte alla Juventus e in azzurro aveva un accordo in scadenza 2018. Sotto la sua guida lo Spartak è tornato a vincere il titolo che mancava dal 2001, precedendo di sette punti i 'cugini' del Cska.