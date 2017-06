In vista di Glasgow, inglesi dai marines

LONDRA, 6 GIU - Per preparasi alla battaglia di Hampden Park (sabato 10), destinata a riaccendere la rivalità più antica nella storia del calcio, l'Inghilterra si è allenata in un centro d'addestramento per marines. La nazionale di Gareth Southgate ha trascorso due giorni a stretto contatto con i corpi speciali di sua Maestà, privati di lussi e comodità per vivere la vita delle reclute, tra lunghe marce nel fango ed durissime esercitazioni. Per gli inglesi, primi nel Gruppo F, una trasferta che potrebbe valere una seria ipoteca sul biglietto per i Mondiali; per la Scozia è già l'ultima spiaggia: solo quarta nel girone e già strapazzata dai Tre Leoni lo scorso novembre a Wembley. "Volevo mettere i ragazzi in un contesto completamente diverso ha spiegato il ct - La cosa più positiva è che abbiamo lavorato propri come un team, aiutandoci gli uni con gli altri. Abbiamo molto in comune con i Royal Marines, perché entrambi rappresentiamo la Regina e l'Inghilterra".