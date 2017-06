Juve, Iniesta o Modric i sogni

TORINO, 6 GIU - Iniesta o Modric, colpi ad effetto per la Juventus. Dalla Spagna rimbalzano indiscrezioni sulle possibili grandi manovre bianconere per ridisegnare il centrocampo. Secondo il quotidiano As, la Juventus avrebbe compiuto un sondaggio per testare la disponibilità di Iniesta a trasferirsi a Torino: il centrocampista del Barcellona, classe 1984, sarebbe in cima ai desideri di Allegri, prossimo al rinnovo. Il sogno, sempre secondo As, sarebbe Luka Modric, uno dei migliori nella finale vinta 4-1 dal Real Madrid proprio sulla Juventus. Difficile riuscire a strappare il croato alla corte di Zidane, anche se alcune sue frasi sibilline alimentano le voci di un possibile addio.