Zamparini: Tutto falso,Palermo sanissimo

PALERMO, 6 GIU - "Leggo sgomento quanto pubblica il Giornale di Sicilia: sono assurde falsità senza riscontro nella realtà dei bilanci, certificati da un organo di controllo ineccepibile come la Covisoc". Lo dice Maurizio Zamparini, presidente uscente del Palermo. "Scritture che sono al vaglio della diligence che sta effettuando il fondo inglese con Baccaglini, per il 'closing'. E' stato dato incarico agli avvocati - prosegue - di accertare presso la Procura, che l'articolo chiama in questione, la gravità dell'accaduto in occasione come la cessione della proprietà del Palermo e i progetti di rilancio e costruzione dei nuovi impianti. Il Palermo è un club sanissimo". "Ci sono, come risaputo poiché da noi comunicato - aggiunge - contenziosi con i procuratori per i quali la società ha presentato da tempo esposto alla Procura, in quanto ravvisato il reato di truffa ed estorsione. Quanto pubblicato dal Giornale di Sicilia è falso. Gli avvocati agiranno di conseguenza. Gli uffici amministrativi del Palermo sono a disposizione".