Arda Turan via da ritiro Turchia

ISTANBUL, 6 GIU - La Federcalcio turca ha allontanato la stella del Barcellona Arda Turan dal ritiro della nazionale in vista della partita delle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 conto il Kosovo, in programma domenica. Lo riportano media locali, secondo cui il provvedimento è stato deciso dopo l'aggressione verbale del giocatore nei confronti un giornalista sull'aereo che ieri stava trasportando la nazionale insieme a diversi giornalisti. A comunicare la decisione a Turan è stato il ct Fatih Terim, dopo aver preso parte a una riunione con i vertici federali. Secondo la ricostruzione apparsa sui media locali, il calciatore ha ripetutamente insultato e minacciato il giornalista Bilal Mese del quotidiano Milliyet - di proprietà dello stesso presidente della Federazione, Yildirim Demiroren - che la scorsa estate aveva riportato alcune presunte tensioni tra un gruppo di giocatori e la Federazione sui bonus offerti alla squadra per la partecipazione all'Europeo in Francia.