Legali Palermo: conti club certificati

PALERMO, 6 GIU - "In relazione a quanto riportato oggi dal quotidiano Giornale di Sicilia, sulle esposizioni debitorie a carico del Palermo calcio e al potenziale rischio di fallimento, smentiamo il contenuto dell'articolo". Lo dicono gli avvocati Enrico Sanseverino e Francesco Pantaleone, dello staff legale del Palermo. "In particolare - proseguono - nessuna attività, a oggi, è stata effettuata dalla guardia di finanza per acquisire o sequestrare documentazione fiscale del Palermo calcio. Nessuna informazione di garanzia in merito è stata mai notificata a Maurizio Zamparini né parimenti risultano procedure presso la sezione fallimentare del Tribunale di Palermo. Per completezza, si precisa che la gestione economica della società, come tutte le società calcistiche, è controllata costantemente dalla Covisoc (Commissione di vigilanza e controllo sui conti delle società di calcio) e i relativi bilanci sono regolarmente certificati dalla società di revisione".