U20, carica Dimarco 'ora la finale'

ROMA, 6 GIU - "E' vero che abbiamo scritto la storia conquistando una semifinale mondiale, ma ancora non abbiamo fatto nulla". Dopo la storica qualificazione ottenuta ieri contro lo Zambia, il difensore dell'Italia under 20 Federico Dimarco - autore del 2-2 che ha portato la partita ai supplementari - non si sente appagato: "Come ci ha detto mister Evani nello spogliatoio ieri, dopo la partita - aggiunge il giocatore dell'Empoli - non ci dobbiamo accontentare, sarebbe un errore. Noi questa storia la vogliamo scrivere arrivando fino in fondo". Giovedì è in programma la semifinale contro l'Inghilterra.