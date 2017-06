Petrachi, Belotti? Nessuna offerta Milan

MILANO, 06 GIU - "Non sono arrivate al momento offerte del Milan per Belotti. Se lo vogliono devono pagarlo bene anche perché ci piacerebbe godercelo ancora per qualche anno. Non ho appuntamenti con Mirabelli, ma magari potrei vederlo per prendere qualche giocatore del Milan: Mihajlovic li conosce bene". Così il ds del Torino Gianluca Petrachi, premiato oggi a Milamo ai Tmw Awards come miglior direttore sportivo della Serie A, fa il punto sul mercato granata: "Baselli ce lo chiedono in tanti ma ho già detto al suo agente che quest'anno non lo vendiamo. Ci piace Sirigu ma ha un ingaggio pesante: se ci saranno le possibilità lo prenderemo".