Azzurri, allenamento a Coverciano

FIRENZE, 6 GIU - Ultimo allenamento stamani a Coverciano per la Nazionale Ventura che nel pomeriggio con un volo charter raggiungerà Nizza dove domani alle 20,45 affronterà in amichevole l'Uruguay. Tra gli azzurri assente Marco Verratti alle prese con il riacutizzarsi di un problema all'adduttore destro: il centrocampista del Psg ha lasciato il ritiro in mattinata per tornare a Parigi e iniziare le terapie. Per l'indisponibilità di Verratti il ct Gian Piero Ventura ha trattenuto i giovani Lorenzo Pellegrini e Gian Marco Ferrari sia per l'amichevole di domani sia per la partita di domenica prossima a Udine con il Liechtenstein valida per le qualificazioni mondiali. Mentre Mattia Caldara e Alex Ferrari hanno raggiunto ieri sera il ritiro della Nazionale Under 21 in vista della fase finale del Campionato Europeo di categoria, in programma dal 16 giugno in Polonia.