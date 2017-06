Roma, rientrati dagli Usa i dirigenti

FIUMICINO (ROMA), 06 GIU - "Si tratta di consueto incontro annuale, ma non posso aggiungere altro". Così all'aeroporto di Fiumicino il direttore generale del club giallorosso Mauro Baldissoni, appena rientrato da Boston, insieme con gli altri componenti della dirigenza giallorossa. Sul volo Alitalia, atterrato poco dopo le 12:30, erano presenti, tra gli altri, oltre al Direttore generale del club giallorosso, l'amministratore delegato Umberto Gandini e il direttore sportivo Monchi. A quanto si è appreso i dirigenti nei giorni scorsi hanno incontrato il presidente James Pallotta, per pianificare il futuro della squadra. Incalzato più volte dai giornalisti che lo attendevano nello scalo romano, Baldissoni non ha voluto aggiungere altro.