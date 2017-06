Liga, l'Atletico Madrid vuole Vitolo

ROMA, 6 GIU - C'è un piano dell'Atletico Madrid per arrivare a Víctor Machín Pérez, meglio noto come Vitolo, centrocampista esterno del Siviglia e della Nazionale spagnola, autore del gol delle 'Furie rosse' contro l'Italia, a Torino. Lo rivela l'edizione online di Marca, che scrive come sia intenzione dei dirigenti 'colchoneros' accontentare a tutti i costi le richieste del riconfermato allenatore Diego Simeone. Lo stesso 'Cholo' ha chiarito che, né la clausola rescissoria di 40 milioni fissata dal club andaluso e neppure il veto della Fifa all'Atletico di poter operare sul mercato, possono rappresentare ostacoli insormontabili. Anche il Barcellona, quando ingaggiò Arda Turan e Aleix Vidal, era impossibilitato a operare sul mercato, ma riuscì ugualmente a mettere le mani sui due giocatori. Su Vitolo, in un passato piuttosto recente, avevano manifestato un certo interesse sia proprio il Barcellona, sia il Manchester City di Guardiola, grande estimatore del centrocampista.(ANSA).