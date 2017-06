Pepe, a fine mese lascio il Real Madrid

MADRID, 6 GIU - Prime tensioni nel Real Madrid a pochi giorni dalla conquista della Champions a Cardiff contro la Juventus: il difensore portoghese Kleper Laveran 'Pepe', 34 anni, ha annunciato che a fine mese lascerà il club, scontento di avere ricevuto dalla società una offerta di rinnovo solo per un anno. In dichiarazioni alla radio Cadena Cope si è lamentato delle "forme" del club blanco nei suoi confronti, che "non sono state quelle corrette". "Il Real Madrid non mi ha offerto un rinnovo per due stagioni, solo per una" ha spiegato. "E' chiaro che non continuerò nel Real. Si è conclusa una tappa, ora ne inizia un'altra". Il portoghese, colonna della difesa merengue dai tempi di José Mourinho, non ha precisato in quale altra squadra giocherà la prossima stagione.