Totti, ritiro forse solo rimandato

ROMA, 6 GIU - "Intanto mi godo un pò di relax con Ilary, poi vedremo: non è detto che io abbia finito di giocare definitivamente". Francesco Totti rilancia al settimanale 'Chi' l'idea che il suo ritiro sia soltanto rimandato. L'ex capitano della Roma in settimana dovrebbe vedere i dirigenti giallorossi di rientro da Boston dopo il summit col presidente Pallotta. Quest'ultimo ha ipotizzato per il n.10 un ruolo di ambasciatore Roma nel mondo, ma sul tavolo c'è anche la proposta del ds Monchi che lo vorrebbe al suo fianco in un ruolo più di campo.