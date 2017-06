Ausilio, volevamo Spalletti all'Inter

MILANO, 6 GIU - "I fatti parlano chiaro. Non abbiamo mai parlato, abbiamo solo pensato e l'unica cosa a cui abbiamo pensato era portare Spalletti all'Inter": lo dice il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, poco prima di partire da Malpensa per raggiungere Nanchino insieme all'ex allenatore della Roma, al dg Giovanni Gardini e Steven Zhang. "Appena c'è stata la possibilità di portare avanti questa cosa - aggiunge Ausilio - l'abbiamo resa fattibile. Non è ancora ufficiale ma tutto va in questa direzione, facciamo in modo che l'Inter riparta subito per presentarsi alla grande". Nelle prossime ore Spalletti conoscerà Zhang Jindong, proprietario dell'Inter, prima di tornare a Milano e firmare un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione. "Partiamo insieme - spiega Ausilio - perché vogliamo presentare l'allenatore dell'Inter alla proprietà, una cosa semplice, il minimo che si possa fare". Sul futuro di Ivan Perisic, invece, il ds nerazzurro non si sbilancia: "Non abbiamo parlato ancora di nulla".