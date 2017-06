Arda Turan aggredisce giornalista

ISTANBUL, 6 GIU - È bufera in Turchia sulla stella della nazionale e del Barcellona, Arda Turan, che avrebbe aggredito verbalmente e minacciato un giornalista sul volo che ieri stava trasportando la nazionale turca a Trieste dalla Macedonia, dove aveva appena giocato una amichevole. Secondo la ricostruzione apparsa sui media locali, testimoniata da diversi reporter presenti sull'aereo, il calciatore ha ripetutamente insultato e provocato il giornalista Bilal Mese del quotidiano Milliyet, che la scorsa estate aveva riportato alcune presunte tensioni tra un gruppo di giocatori e la federazione sui bonus offerti alla squadra per la partecipazione all'Europeo in Francia. Arda Turan sarebbe stato poi fermato da due compagni di squadra dall'aggredire fisicamente il reporter. Il calciatore ha poi commentato l'episodio con un lungo post sul suo profilo Instagram. Il caso sta suscitando forti polemiche sui media e sui social network in Turchia, con critiche giunte anche dal mondo politico.