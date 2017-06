Auto: Cubeda Corse cala un tris a Morano

ROMA, 5 GIU - Domenico Cubeda, Giuseppe Aragona e Daniele Portale formano il tris di piloti che la scuderia catanese Cubeda Corse schiera nel quarto round del Campionato Italiano Velocità Montagna. L'appuntamento è dal 9 all'11 giugno in Calabria, dove in provincia di Cosenza va in scena la 7^ Salita Morano Campotenese. I tre portacolori del team catanese daranno battaglia ai vertici delle rispettive categorie, a iniziare da Domenico Cubeda. Il pilota etneo, reduce dal bel terzo posto assoluto (primo di gruppo E2Sc) colto all'esordio in gara a Verzegnis, riprende in mano la Osella Pa2000 Honda preparata da Paco74 e da LRM. Sulla biposto che il campione siciliano conosce bene il primo obiettivo resta naturalmente quello di aggiudicarsi la classe 2000, cercando poi di scalare il più possibile le graduatorie di gruppo e ass oluta, mentre si avvicina il debutto in campionato sulla "sorella maggiore" Fa30 Zytek. A Morano in carriera l'alfiere della scuderia ha brillato con ben tre vittorie consecutive dal 2013 al 2015