Vicenza:si dimette presidente Pastorelli

VICENZA, 5 GIU - Ribaltone in casa del Vicenza Calcio che, alle prese con una delicata situazione societaria dopo la recente retrocessione in Lega Pro, vede adesso il presidente fare un passo indietro. Alla vigilia del cda, che avrebbe dovuto rendere più chiari gli scenari, con una nota diffusa in serata la società di via Schio comunica "che in data odierna il presidente Alfredo Pastorelli ha rassegnato le proprie dimissioni da tutte le cariche ricoperte all'interno del consiglio di amministrazione del club biancorosso". "Ringrazio sentitamente - è la dichiarazione di Pastorelli - i dipendenti e i collaboratori tutti, consapevole di lasciare la società con un passivo significativamente ridotto e rimodulato e con un conto economico che, al netto di poste infragruppo ovvero non ricorrenti, frutto di precedenti gestioni, risulta essere in sostanziale equilibrio".