Benevento-Carpi: ok a 1745 posti in più

BENEVENTO, 5 GIU - Per la finale di ritorno dei play-off per la promozione in serie A tra il Benevento ed il Carpi, in programma giovedì sera, ci saranno 1745 posti in più allo stadio "Ciro Vigorito". La decisione è stata presa al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto Paola Galeone. Domani, il Comitato per i pubblici spettacoli potrebbe autorizzare ulteriori posti dopo l'incontro con i tecnici del Comune e della società Benevento. In città la febbre è altissima in attesa della 'finalissima' che da giorni ha già fatto registrare il sold out. Sono stati in centinaia i tifosi che questa sera hanno atteso la squadra al rientro in città dopo lo 0-0 di ieri a Carpi.