Calcio: Cagliari, Rastelli ha rinnovato

CAGLIARI, 5 GIU - Ora è ufficiale: Massimo Rastelli sarà ancora l'allenatore del Cagliari. L'accordo tra il tecnico campano ed il presidente Tommaso Giulini è stato raggiunto nella tarda serata. Rastelli ha firmato un contratto biennale. L'accordo di massima era stato trovato già dalla scorsa settimana. Ma poi le parti si erano presi qualche giorno per limare i dettagli. Non c'è stato molto da aspettare. Rastelli aveva confermato anche prima che il campionato finisse di voler proseguire con il progetto cominciato due stagioni fa e che ha portato una promozione in A e una salvezza con largo anticipo. Anche il Cagliari non ha mai mostrato dubbi: "Il Club - si legge nel comunicato - esprime la sua piena soddisfazione per il prolungamento del rapporto con Mister Rastelli e, nel rinnovargli la propria fiducia e stima, gli augura un grande in bocca al lupo per il proseguo dell'avventura in rossoblù".