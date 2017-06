Milan: Donnarumma, 7 giorni per risposta

MILANO, 5 GIU - Sono giornate di scelte delicate per Gianluigi Donnarumma. Il diciottenne portiere, impegnato fino a domenica con la Nazionale maggiore, nel giro di una settimana dovrà dare al Milan una risposta sulla proposta di rinnovo di contratto con ingaggio da circa 4 milioni. Intanto avrebbe sciolto un altro dubbio: vuole posticipare l'esame di maturità per non perdere l'Europeo Under 21. In questo senso vanno gran parte delle indiscrezioni delle ultime ore, ma probabilmente nulla sarà ufficiale fino a domani, quando il ct Gigi Di Biagio renderà noti i 23 convocati per il torneo in programma in Polonia fra 16 e 30 giugno, nei giorni in cui il giocatore dovrebbe sostenere le prova finale di Ragioneria.