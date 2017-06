Inter: Spalletti a Milano vede dirigenti

MILANO, 5 GIU - Luciano Spalletti è arrivato a Milano, dove ha incontrato il dg dell'Inter Giovanni Gardini, il ds Piero Ausilio e Steven Zhang. Un incontro in cui sono stati definiti gli ultimi dettagli del contratto (un biennale da 4 milioni a stagione). Il nuovo tecnico nerazzurro partirà domani per la Cina dove resterà 24 ore per conoscere Zhang Jindong, quindi tornerà in Italia per la firma del contratto e la presentazione ufficiale prevista la prossima settimana.