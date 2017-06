La prossima Serie B al via il 25 agosto

MILANO, 5 GIU - Il prossimo campionato di Serie B prenderà il via venerdì 25 agosto, una settimana dopo quello di A, e si concluderà il 18 maggio 2018. Lo ha deciso l'assemblea della Lega B, che è orientata - ma è soltanto un'ipotesi - a giocare anche durante le festività natalizie, nelle domeniche del 24 e 31 dicembre. La sosta invernale durerà dal 31 dicembre al 20 gennaio, con quattro turni infrasettimanali: 19 settembre, 24 ottobre, 27 febbraio e 17 aprile. A differenza di quest'anno, non si giocherà il lunedì di Pasquetta. Dopo tre tentativi di eleggere il presidente andati a vuoto per mancanza del numero legale, questa volta ha votato all'unanimità sul calendario. Sono state affrontate anche le linee guida per la vendita dei diritti tv 2018-21. "Al massimo entro inizio settembre procederemo con gli inviti ad offrire", ha detto il presidente pro tempore della Lega B Andrea Corradino. L'obiettivo è incrementare i 21 milioni di euro a stagione di questo triennio.