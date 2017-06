Genoa: frena la trattativa con Cellino

GENOVA, 5 GIU - Non decolla la trattativa tra Enrico Preziosi e Massimo Cellino per il possibile passaggio di proprietà del Genoa. Nonostante i contatti telefonici dei giorni scorsi e gli incontri tra i due entourage,l'accordo appare ancora molto lontano. Non vi è stato l'atteso rendez vous tra i due presidenti che, secondo alcune fonti, si sarebbe dovuto tenere oggi. A frenare l'operazione, oltre alla troppa pubblicità, in particolare i debiti della società rossoblù, che domenica vivrà un momento importante con l'attesa assemblea degli azionisti, e soprattutto le modalità eventuali della cessione. L'offerta di Cellino si sarebbe limitata alla copertura dei debiti in essere, all'incirca stimati in 60 milioni, la maggior parte rateizzati con l'erario, mentre da Villa Rostan attendono anche una contropartita economica che non è stata ufficialmente quantificata ma che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni.