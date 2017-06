Malore mentre si allena, muore Tioté

PECHINO, 5 GIU - Cheick Tioté, 30 anni, 52 presenze e due Mondiali (2010 e 2014) con la maglia della Costa d'Avorio, è morto dopo essersi sentito male mentre si stava allenando con i compagni del Beijing Enterprises, squadra della serie B cinese. La notizia, circolata su alcuni social, è stata poi confermata dall'agente del giocatore, Emanuele Palladino. Tioté è collassato all'improvviso sul campo e, immediatamente soccorso, è stato poi trasportato in un ospedale, dove ogni cura si è rivelata inutile. Giocava in Cina dallo scorso febbraio, dopo sei anni e mezzo di militanza nel Newcastle, dov'era diventato uno dei beniamini dei tifosi delle 'Magpies'. La sua fama era ulteriormente aumentata dopo che aveva segnato il gol del 4-4 in una partita che il Newcastle era riuscito a pareggiare dopo essere stato sotto per 0-4. Tioté aveva giocata anche in Belgio nell'Anderlecht e in Olanda nel Roda e nel Twente.