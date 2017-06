Azzurri: Verratti domani lascia ritiro

FIRENZE, 5 GIU - Marco Verratti lascerà domattina il ritiro azzurro di Coverciano per tornare a Parigi. Hanno avuto infatti un esito non positivo gli accertamenti cui il centrocampista del Psg e della Nazionale è stato sottoposto in mattinata dopo i fastidi fisici che ieri lo avevano costretto a interrompere l'allenamento agli ordini del ct Gian Piero Ventura. I test strumentali hanno evidenziato un problema all'adduttore destro e, dopo un consulto con lo staff medico azzurro, è stato deciso di rinunciare al giocatore. Al suo posto, nel gruppo azzurro resterà il centrocampista del Sassuolo Lorenzo Pellegrini.