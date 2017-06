Palermo, i tifosi vogliono il closing

PALERMO, 5 GIU - I tifosi del Palermo attendono da più di un mese il closing con la società indicata dal presidente Paul Baccaglini. Il passaggio di proprietà doveva essere concretizzato il 30 aprile, ma ancora nessuna novità. A preoccupare è soprattutto il silenzio sia da parte di Baccaglini, che per un mese aveva fatto incontri istituzionali e con i tifosi, sia da parte dell'ex presidente e attuale proprietario Maurizio Zamparini. C'è ancora ottimismo, ma i supporter vogliono stringere i tempi: in vista del nuovo campionato è necessario ridisegnare dirigenza e squadra. E' per questo che davanti allo stadio Renzo Barbera è comparso uno striscione: "Occhio che tutto finisce. Soprattutto la nostra pazienza!".