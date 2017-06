U20, Evani 'che impresa'

ROMA, 5 GIU - "I ragazzi hanno vinto una partita che sembrava persa, compiendo una vera e propria impresa. Hanno ripreso a giocare nonostante l'uomo in meno, e sono stati bravi a creare tante occasioni". Il ct dell'Italia under 20 'Chicco' Evani sottolinea i meriti dei suoi azzurri che hanno battuto 3-2 lo Zambia nei quarti di finale dei Mondiali pur giocando in 10 dal 41', a causa del sistema di aiuto tecnologico Var. L'arbitro Zambrano, che aveva assegnato un rigore per lo Zambia a seguito di un intervento di Pezzella su Chilufya nei pressi del limite dell'area di rigore azzurra, dopo aver fatto ricorso alla Var, opta per il calcio di punizione e per il cartellino rosso nei confronti dell'azzurro. "Abbiamo cominciato male - dice Evani - poi abbiamo subito l'espulsione e ho temuto il peggio. La squadra però ha reagito, ha messo grande carattere e abbiamo recuperato per due volte lo svantaggio. I ragazzi sono stati formidabili". Giovedì in semifinale l'Italia affronterà l'Inghilterra, che oggi ha battuto 1-0 il Messico.