Lichtsteiner, delusi ma ci rialzeremo

ROMA, 5 GIU - La Champions sfumata "è una frustrazione immensa. Però ci rialzeremo e prima o poi vinceremo anche questo titolo". Lo scrive Stephan Lichtsteiner sul suo profilo ufficiale Facebook in una lettera aperta ai tifosi. "Cari juventini, nonostante i tanti titoli vinti in questi ultimi sei anni - sottolinea il difensore svizzero - nonostante i tanti bellissimi e unici momenti che abbiamo vissuto insieme, c'è comunque qualcosa che manca. In tre anni abbiamo raggiunto due finali di Champions arrivando a un passo dal realizzare il nostro sogno. Vicinissimi al traguardo. Aver perso di nuovo in finale fa veramente male... Anzi, malissimo. È un momento molto difficile da affrontare - prosegue Lichtsteiner - Nonostante abbiamo scritto un pezzo di storia unica vincendo sei scudetti consecutivi, sono molto giù di morale. Una frustrazione immensa. Ci rialzeremo e prima o poi vinceremo anche questo titolo! Dobbiamo continuare a crederci".