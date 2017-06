Squalificati Falco e Melara (Benevento)

ROMA, 5 GIU - Filippo Falco e Fabrizio Melara, del Benevento, sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo dopo la finale d'andata dei playoff di Serie B, giocata ieri contro il Carpi (0-0). I due giocatori, che erano diffidati, sono stati ammoniti rispettivamente per proteste e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario ed è così scattata la squalifica. Entrambi salteranno il match di ritorno in programma giovedì.