Insigne, Donnarumma vuole l'Europeo U.21

ROMA, 5 GIU - "Ho parlato con Donnarumma: lo vedo deciso, sereno, vuole partecipare all'Europeo Under 21 perché sa che può essere un'occasione molto importante; io gli ho dato qualche consiglio". Lo ha detto Lorenzo Insigne, compagno di squadra e di camera del giovane portiere del Milan. Gianluigi Donnarumma, peraltro, è alle prese anche con una vicenda contrattuale con il suo club e con il dubbio maturità sì-maturità no. "Gigio nervoso per tutti questi motivi? Io lo vedo più sereno di sempre - ha risposto l'attaccante del Napoli e della Nazionale - È un ragazzo intelligente e saprà decidere per il meglio per sé, la sua famiglia e la sua carriera". Dopo l'allenamento del pomeriggio, il ct Gian Piero Ventura valuterà i giocatori da dare a Gigi Di Biagio per l'Europeo Under 21: ad ora, l'unico nome certo è quello di Mattia Caldara. Alla base delle decisioni, anche le condizioni fisiche dei giocatori in ritiro a Coverciano, fra i quali Marco Verratti e Federico Bernardeschi, reduci stamani da una serie di accertamenti.